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Didim'de 'Milli Birlik' yürüyüşü

4 saat önce

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen 'Milli Birlik' yürüyüşüne katılan binlerce kişi, şehitler için dua etti.

Didim'de 'Milli Birlik' yürüyüşü, System.String[]
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen 'Milli Birlik' yürüyüşüne katılan binlerce kişi, şehitler için dua etti.

Didim'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ve ilçe protokolü Didim Polis Moral Eğitim Merkezi bahçesinde fidan dikimi yaptı. Daha sonra Merkez Cami önünden başlayan 'Milli Birlik' yürüyüşüne katılan binlerce kişi, açtıkları dev Türk bayrağıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları attı. Kent Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından sela okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden programda Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi.

Etkinlikte konuşan İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, hain başarısız darbe girişimini durdurulmasıyla Türk milletinin gurur dolu sayfalarına bir yenisini daha eklediğini belirterek; "Bilindiği gibi, 15 Temmuz 2016 tarihinde Milletimizin iradesine, demokrasimize ve demokratik yaşamımıza yönelik Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılan hain darbe girişimi karşısında halkımız sokaklara, meydanlara inerek, havalimanlarını doldurarak namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilerek bu talihsiz ve menfur girişimi durdurdu. Şüphesiz ki Milletimizin bu cesareti ve iradesine sahip çıkma kararlılığı her türlü takdirin üzerindedir. Aziz Milletimiz bu duyarlılığıyla saygınlığına ve büyüklüğüne yaraşır biçimde hareket ederek tarihimizin gurur dolu en önemli sayfalarına bir yenisini daha eklemiştir" dedi.

Türköz, konuşmasının sonunda 15 Temmuz'un unutulacak bir durum olmadığını kaydederek, ülkemiz için canını ortaya koyan tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere minnet duyduklarını ifade etti.

Etkinlik kapsamında katılan vatandaşlara nohutlu pilav ve ayran ile lokma dağıtıldı. - AYDIN
Aydın, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:22 Kaynak: İHA
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