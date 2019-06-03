Son Dakika Haberleri: Didim'de motosiklet devrildi: 1 yaralı
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Didim'de motosiklet devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Didim'de motosiklet devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kıray Caddesi üzerinde Ömer Demircan'ın kullandığı 20 ZV 273 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan Demircan, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Demircan, Aydın'a sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:57 Kaynak: AA
Aydın, Didim, Güncel
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