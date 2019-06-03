Didim'de motosiklet devrildi: 1 yaralı
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:57 Kaynak: AA
'ın Didim
ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kıray Caddesi üzerinde Ömer Demircan'ın kullandığı 20 ZV 273 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan Demircan, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Demircan, Aydın'a sevk edildi.
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