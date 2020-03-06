Didim'de mültecilerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Didim'de mültecilerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti - Son Dakika

Didim'de mültecilerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

38 dakika önce

Aydının Didim açıklarından lastik botlarla Avrupa'ya geçmek isteyen 2 bottan 1'i battı.

Didim'de mültecilerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti, System.String[]

Aydının Didim açıklarından lastik botlarla Avrupa'ya geçmek isteyen 2 bottan 1'i battı. Denizde yaşanan can pazarına devriye görevinde olan Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişerek 14 düzensiz göçmenin hayatını kurtardı. Sağlık durumu kritik olan biri çocuk Aydın'a sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre; Didim açıklarından lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan iki lastik botta bulunan 83 düzensiz göçmen, zorlu hava şartları nedeniyle ölümle burun buruna geldi. Devriye görevi atan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri iki lastik bottan bir botun battığını tespit etmesinin ardından olaya müdahale etti.


Denize düşen düzensiz göçmenleri bota alan ekipler, 5'i kadın, 7'si çocuk ve 2'si yetişkin erkek 14 kişiyi ambulanslarla Didim Devlet Hastanesine ulaştırdı. Denizde soğuktan dolayı etkilenen 14 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, botlarda bulunan 69 kişinin de karaya çıkartıldığı öğrenildi.


Didim Devlet Hastanesinde tedavi altında olan düzensiz göçmenlerden 9'u tedavilerinin ardından Didim Marinaya götürülürken, diğerlerinin tedavileri hastanede devam ediyor. Hastane tetkiklerinde durumu kritik olan bir çocuk ise ambulansla Aydın'a sevk edildi.


Faciadan kurtarılan göçmen çocuklar ise basın mensuplarının sorularına cevap vererek kendilerinin Yunan botu tarafından batırıldığını ve üzerlerine benzin döküldüğünü ifade ettiler. - AYDIN

Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:40 Kaynak: İHA
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