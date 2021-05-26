Didim'de narkotik operasyonu; 3 gözaltı - Son Dakika

Ülke genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında Aydın'ın Didim ilçesinde 3 ayrı adrese baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda esrar ile değişik türlerde uyuşturucu madde, tüfek ile Hint keneviri yetiştirmede kullanılan elektrik ve havalandırma ekipmanları ele geçirilirken, 3 şüpheli göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Daire Başkanlığı koordinesinde illegal kenevir ekimi suçu ile ilgili olarak ülke genelinde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince ilçedeki 3 ayrı eve operasyon gerçekleştirildi. Ekipler S.E. adlı şahsın ikametinde yaptıkları aramada; "2 fişek halinde daralı 3.99 gram metamfetamin, 1 fişek halinde daralı 0.68 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 fişek halinde daralı 1.71 gram esrar maddesi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 kök 30-40 cm boyutlarında hint keneviri bitkileri, Hint keneviri yetiştirmede kullanılan elektrik ve havalandırma ekipmanları, 1 adet otomatik av tüfeği ve 12 adet tüfek kartuşu yakaladı.

Operasyon kapsamında A.S. adlı şahsın ikametinde yapılan aramada ise "3 kök 10-30 cm boyutlarında hint keneviri bitkileri, 1 adet esrar öğütme aparatı, Hint keneviri yetiştirmede kullanılan elektrik ve havalandırma ekipmanları, ve Hint Keneviri yetiştirmede kullanılan tarımsal sıvılar ele geçirildi. Ekipleri son olarak Ş.D. adlı şahsın ikametinde yaptıkları aramada "1 kilo 36 gram esrar maddesi, 1 adet mavi renkli ectasy hap, bir miktar hint keneviri tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütme aparatı, çok miktarda Hint keneviri yetiştirmede kullanılan elektrik ve havalandırma ekipmanları, ve Hint Keneviri yetiştirmede kullanılan tarımsal sıvılar" ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.S., S.E., ve Ş.D hakkında soruşturma başlatıldı. - AYDIN