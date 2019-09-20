Son Dakika Haberleri: Didim'de 'Okumak, Okutmak ve Okullu Olmak' konferansı
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Didim'de 'Okumak, Okutmak ve Okullu Olmak' konferansı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, "Okumak, Okutmak ve Okullu Olmak" konulu bir konferans düzenlendi.

Didim'de 'Okumak, Okutmak ve Okullu Olmak' konferansı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde, "Okumak, Okutmak ve Okullu Olmak" konulu bir konferans düzenlendi.


Didim Nurullah Kocabıyık Toplantı Salonunda düzenlenen konferansa Prof. Dr. Üstün Dökmen konuşmacı olarak katıldı. Yönder Okulları Didim Şubesi tarafından organize edilen konferansa, okul aile birliği üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.


Düzenlenen konferansın ardın dan Yönder Okulları Didim Şubesi yönetimi tarafından Prof. Dr. Üstün Dökmen'e katkılarından dolayı çiçek takdim edilirken, Yönder Okulları da aynı "Küçük Şeyler Anaokulları" gibi, anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademesin de yüksek kalitede ve standartlarda bir eğitim hizmeti vermek için hayata geçirildiği belirtildi. - AYDIN

Üstün Dökmen, Aydın, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:21 Kaynak: İHA
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