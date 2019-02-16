Didim'de Ölü Caretta Caretta Sahile Vurdu
29 dakika önce
AYDIN'ın Didim ilçesinde ölü caretta caretta türü deniz kaplumbağası sahile vurdu.
AYDIN'ın Didim ilçesinde ölü caretta caretta türü deniz kaplumbağası sahile vurdu.
Didim 3'üncü Koy'da yürüyüş yapanlar, kıyıya vuran ölü caretta carettayı görünce durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı veterineri Ali Karahallı, ölü deniz kaplumbağasını yerinde inceledi. Yapılan incelemede, 20 gün kadar önce öldüğü tahmin edilen deniz kaplumbağasının, kabuğunda ve vücudunda herhangi bir darp ve kesi izine rastlanmadı. Balıkçıların ağlarına takılıp yukarı çıkamadığı için havasız kalarak boğulduğu tahmin edilen deniz kaplumbağası, gerekli incelemelerin ardından belediye ekipleri tarafından götürülüp, gömüldü.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:38 Kaynak: DHA
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