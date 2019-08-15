Didim'de OSB'ye karşı 10 bin imza
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde başlatılan "Didim halkı balık çiftlikleri ve Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi istemiyor" isimli imza kampanyasında toplanan imza sayısı 10 bini geçti.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:05 Kaynak: İHA
'ın Didim
ilçesinde başlatılan "Didim halkı balık çiftlikleri ve Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi
istemiyor" isimli imza kampanyasında toplanan imza sayısı 10 bini geçti.
"Didim halkı balık çiftlikleri ve Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi istemiyor" isimli imza kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Başladığı günden bu yana Didim merkezin yanı sıra Akbük
, Mavişehir
ve Altınkum
'da devam ederken kampanyaya atılan imza sayısı 10 bini geçti.
Altınkum Yalı Caddesi üzerinde, Akbük pazaryerinde ve Mavişehir'de kurulan stantlarda yapılmak istenilen yatırımın Didim'in turizmine vereceği zarar ve birçok bölgede verdiği tahribatlar anlatılıyor. Didimlilere ve tatile gelenlere kampanyaya ilgi gösterirken, 1 Eylül
Dünya Barış Gününe kadar sürecek kampanyada 100 bin imza toplanması hedeflenirken, toplanan imzalar ilgili Bakanlık ve Kurumlara gönderilecek. - AYDIN
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