Son Dakika Haberleri: Didim'de otel yangını
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Didim'de otel yangını

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde otel müşterisi kaldığı odayı ateşe verdi.

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Aydın'ın Didim ilçesinde otel müşterisi kaldığı odayı ateşe verdi. Yangın İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.


Yangın; Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelin ikinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre; Otelde müşteri olarak konaklayan bir F.K adlı şahıs bilinmeyen bir nedenden dolayı kaldığı odayı ateşe verdi. Dumanı gören diğer müşteriler ve çevredeki diğer esnafları durumu otel sahibine ve İtfaiyeye bildirdi.


Kısa sürede ola yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.Yangın kısa sürede söndürülürken, otel odasında ise maddi zarar meydana geldi.


Yangına sebep olan şahıs emniyet güçlerince ifadesi alınmak üzere Altınkum Polis karakoluna götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Aydın, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:27 Kaynak: İHA
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