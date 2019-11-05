Son Dakika Haberleri: Didim'de otelden malzeme çalan hırsız tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Didim'de otelden malzeme çalan hırsız tutuklandı

Didim'de otelden malzeme çalan hırsız tutuklandı

6 saat önce

Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri bir otelden hırsızlık yapan şahsı, otel içerisinde saklandığı yerde yakaladı.

Didim'de otelden malzeme çalan hırsız tutuklandı, System.String[]

Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri bir otelden hırsızlık yapan şahsı, otel içerisinde saklandığı yerde yakaladı. Şahısla birlikte çaldığı malzemeler de yakalanırken, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir otel'den gelen hırsızlık ihbarını değerlendirerek otelde arama yaptı. Emniyet güçleri otel içersinde yaptığı aramada şüpheli şahsı odanın içerisinde saklanmış halde buldu. Hırsızlık olayın gerçekleştiren A. Ö gözaltına alınırken, yapılan aramada ise otele ait 24 adet klozet bataryası, 12 adet bağlantı maşonu ve 1 adet klima ünitesi, batarya ve muslukları sökmek için kullanılan İngiliz anahtarı, keski ve pense ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler otel sahibine teslim edilirken göz altına alınan A.Ö. adlı şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:10 Kaynak: İHA
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