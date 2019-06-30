Son Dakika Haberleri: Didim'de otluk alanda yangın
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Didim'de otluk alanda yangın

34 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde yerleşim yerlerine yakın mevkideki otluk alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

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Aydın'ın Didim ilçesinde yerleşim yerlerine yakın mevkideki otluk alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Hisar Mahallesi Akarkuyu mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Vatandaşlar da su dolu kovalarla ve küreklerle itfaiye ekipleriyle yangına müdahale etti.
Güçlükle söndürülen yangında, yaklaşık 40 dönüm otluk alanın zarar gördüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:07 Kaynak: AA
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