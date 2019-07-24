Didim'de otomobil dereye uçtu
1 saat önce
Aydının Didim ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bayan sürücü, köprüden dereye uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:02 Kaynak: İHA
Aydının Didim
ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bayan sürücü, köprüden dereye uçtu. Ters dönen aracın sürücüsü ile oğlu kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza: Mavişehir
mahallesi Betonköprü caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 KD 0757 plakalı aracı kullanan Latife Terziler, DSİ tarafından yapılan derenin üzerindeki köprüden geçmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Dereye uçan araç ters döndü. Ters dönen araçta araç sürücüsü anne ile yanında bulunan 4 yaşındaki oğlu kazada yara almadan kurtuldu. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan anne ve oğlunun burnu bile kanamadı.
Kaza sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Ters dönen otomobil çekici yardımıyla düştüğü dereden çıkartıldı. - AYDIN
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