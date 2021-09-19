Didim'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polisin şüphe üzerine takibe alıp, durdurduğu otomobilde üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bugün saat 00.30 sıralarında, Fevzipaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Takibin ardından operasyona başlayan polis, otomobil durdu. Otomobilde ve içindeki 5 kişinin üzerlerinde arama yapıldı. Şüphelilerin üzerindeki aramalarda 35,90 gram kokain, 235 gram uyuşturuc madde skunk, 4 adet reçeteye tabi uyuşturucu madde etkisi bulunan haplar ele geçirildi. K.B., Ö.A., O.A., Y.İ. ve M.A. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, uyuşturucu satmak suçundan tutuklandı.