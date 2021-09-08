Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın A.K. tarafından gerçekleştiğini tespit ederek şüpheliyi, çaldığı malzemelerle birlikte yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 27 Ağustos'ta Yeni Mahalle 819 Sokak'ta park halindeki otomobilden, ses sistemlerinin çalındığı ihbarıyla ilgili çalışma başlattı.

Aydın 'ın Didim ilçesinde park halindeki bir otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Didim'de otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Freni tutmayan araç dehşeti yaşattı! Yoldan geçen gence önce çarptı sonra üstünden geçerek yoluna devam etti

Sivas'ta köylerin vazgeçilmez yakıtı tezek oldu

Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak