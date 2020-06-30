Didim'de oturma banklarının yakılmasına vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika

Didim'de oturma banklarının yakılmasına vatandaşlar tepki gösterdi
Aydın'ın Didim ilçesi Akbük sahil yolu üzerindeki oturma bankaları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.
Aydın'ın Didim ilçesi Akbük sahil yolu üzerindeki oturma bankaları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.
Didim Akbük sahil yolu üzerin de vatandaşların oturup dinlenmeleri için belediye ekipleri tarafından konulan oturma bankların üzerine kişi ya da kişilerce mangal düzeneği konularak ateş yakıldığı ve mangal ateşin oturma banklarına zarar verdiği belirtildi. Vatandaşların tepkisi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri zarar gören bankları değiştirerek yapılan onarım ve vernik işlemlerin ardından tekrar vatandaşların hizmetine sundu.
Didim Belediyesi zabıta ekipleri tarafından banklara zarar verenlerin belirlenmesi için çalışma yapıldığı öğrenildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:45 Kaynak: İHA
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