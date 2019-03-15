Son Dakika Haberleri: Didim'de Paralarını Alamayan İnşaat İşçileri Yol Kapattı

Didim'de Paralarını Alamayan İnşaat İşçileri Yol Kapattı

18 dakika önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde 2 aydır para alamadıklarını öne süren bir grup işçi, çalıştıkları site inşaatına giden yolu ulaşıma kapattı.

Didim'de Paralarını Alamayan İnşaat İşçileri Yol Kapattı, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesinde 2 aydır para alamadıklarını öne süren bir grup işçi, çalıştıkları site inşaatına giden yolu ulaşıma kapattı.

Akbük Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan işçiler, son 2 aydan bu yana çalıştıkları inşaat firmasından aylıklarını alamadıklarını belirterek, seslerini duyurmak için eylem yaptı. İnşaata giden yolu kapatarak giriş çıkışı engelleyen işçiler, memleketlerine gidemediklerini belirterek, birikmiş alacaklarının biran önce ödenmesini istedi. İnşaat firması sahiplerinin haber vermesiyle olay yerine gelen jandarma, işçilerin eylemlerine son verdi. İşçiler adına konuşan Nadir Yıldız, "Biz 50 kişiyiz ve 2 aydır çalıştığımız inşaat firmasından şu ana kadar hiç maaş alamadık. Kişi başına toplam 6 ile 7 bin lira arasında alacağımız var. Eve dönecek dahi paramız yok. Perişan haldeyiz, yetkilerin bizlere kulak vermesini istiyoruz" dedi.

İşçiler daha sonra olaysız dağıldı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:52 Kaynak: DHA

Aydın, İşçi, Didim, Güncel
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