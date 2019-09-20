Son Dakika Haberleri: Didim'de parklar yenileniyor
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Didim'de parklar yenileniyor

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, belediye tarafından yürütülün yol, park ve bahçe çalışmaları sürüyor.

Didim'de parklar yenileniyor, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde, belediye tarafından yürütülün yol, park ve bahçe çalışmaları sürüyor.


Didim Mersindere Mahallesinde belediye Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından organizeli yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen başkan Ahmet Deniz Atabay, sahada yürütülen çalışmalar hakkın da bilgi aldı.


İlçede belirli periyotlarla program dahilinde sırasıyla tüm merkez mahalleler ile büyükşehir kapsamın da mahalleye dönüşen köylerde sosyal belediyecilik anlayışı içerinde eşit şekilde hizmetlerin süreceği belirtildi. - AYDIN

Ahmet Deniz Atabay, Bahçe, Aydın, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:23 Kaynak: İHA
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