Son Dakika Haberleri: Didim'de Polis Haftasında Lokma Hayrında Bulunuldu

Didim'de Polis Haftasında Lokma Hayrında Bulunuldu

1 saat önce

Aydının Didim İlçesinde Emniyet Müdürlüğü personeli Polis haftasında şehit meslektaşlarını lokma hayrıyla yad etti.

Didim'de Polis Haftasında Lokma Hayrında Bulunuldu, System.String[]
Aydının Didim İlçesinde Emniyet Müdürlüğü personeli Polis haftasında şehit meslektaşlarını lokma hayrıyla yad etti.

Merkez Camii önünde gerçekleşen etkinlikte şehit olan polisler için lokma hayrında bulunuldu. Etkinliğe Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, oda başkanları, siyasi parti ilçe temsilcileri ile emniyet mensupları katıldı. Lokma hayrına Didimli vatandaşlarda büyük ilgi gösterirken, öğle namazı sonrasında şehit polis memurları için Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:59 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Didim, Güncel
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