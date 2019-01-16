Didim'de Polis Merkezine Şehit Fethi Sekin'in İsmi Verildi

İzmir
Adliyesine iki yıl önce PKK
'lı teröristlerce yapılan saldırıyı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin
'in adı Aydın Didim
ilçesindeki bir polis merkezi amirliğine verildi.
Kent merkezindeki Altınkum Polis
Merkezi Amirliği'nin adı kaymakamlıkça Şehit Fethi Sekin Polis Merkezi Amirliği olarak değiştirildi.
Burada yapılan törende konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger
, Türk milletinin en karakteristik özelliğinin kahramanlık olduğunu söyledi.
Türk milletinin, tarihin bütün evrelerinde, 1071'de Alparslan'dan itibaren her kritik geçişte nasıl durması gerekiyorsa öyle durduğunu anlatan Köşger, "Bu yüzdendir ki bu millet her zaman Alparslanlar, hep Fatih Sultan
Mehmetler, hep Gazi Mustafa Kemaller, hep Ömer Halis Demir
'ler ve hep Fethi Sekin'ler çıkartmıştır." dedi.
Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki
Sekin ise oğlunun vatan uğruna şehit olduğunu ifade etti.
Polislere seslenen Sekin, "15 Temmuz'da hainler amacına ulaşamadıysa, Güneydoğuda kardeşlerimiz hendeklere gömülmediyse, Afrin
'de ektikleri zehirli ayrılık tohumları yeşermediyse şehitlerin onurlu ve kararlı duruşunuz, canınız ve kanınız pahasınadır. Hayatınızı, gençliğinizi bu vatana, bu millete. Bu bayrağa feda etmiş birer Fethi Seki'siniz." diye konuştu.
Törene, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay
, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Didim İlçe Emniyet Müdürü Serkan
Demircioğlu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.