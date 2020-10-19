Didim'de 'Psikoteknik Değerlendirme Merkezi' açıldı - Son Dakika

Didim'de 'Psikoteknik Değerlendirme Merkezi' açıldı

19.10.2020 09:11
Didim'de 'Psikoteknik Değerlendirme Merkezi' açıldı, System.String[]

Didim Devlet Hastanesi bünyesinde 'Psikoteknik Değerlendirme Merkezi' hizmete açıldı.

Didim Devlet Hastanesi bünyesinde 'Psikoteknik Değerlendirme Merkezi' hizmete açıldı.

Didim Psikotenik Değerlendirme Merkezi hizmete açılırken, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz tarafından Psikoteknik Değerlendirme Merkezi işletme ruhsatı Didim Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ethem Bilgiç'e verildi. Ruhsat törenine Didim Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Halil Akıl, İdari Mali İşler Müdürü Meral Bilir, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şerife Ege'de katıldı.

Didim Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ethem Bilgiç merkezin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Sürücülerin psikotenik rapordan sonra zorunlu olan psikiyatri hekim muayenesini de hastanemizde yaptırarak raporlarını tamamlama imkanları bulunmaktadır. Rapor bedeli güncel Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre 220 TL olarak ücretlendirilmektedir" dedi.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirtilen ticari araç sürüleri ve ehliyetine belirli sebeplerden el koyulan sürücülere yönelik olarak alınması gereken psikoteknik testi yapılarak belgelendiriliyor. Bu belge psikolog ve simülatör eşliğinde gerçekleştirilen en az bir saat süren test sonucunda kişilerin bedensel ve psikolojik durumlarının sürücülük yapmaya elverişli olup olmadığını gösteriyor. - AYDIN

Didim'de 'Psikoteknik Değerlendirme Merkezi' açıldı
Didim'de 'Psikoteknik Değerlendirme Merkezi' açıldı
Didim'de 'Psikoteknik Değerlendirme Merkezi' açıldı

Devlet Hastanesi, Didim, Aydın, Ege, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Didim'de 'Psikoteknik Değerlendirme Merkezi' açıldı - Son Dakika

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