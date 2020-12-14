Atatürk Bulvarında akaryakıt istasyonu işleten Mehmet Güney , her sağanakta benzer sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

Taşma sonucu yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı sürücüler zor anlar yaşadı.

Aydın 'ın Didim ilçesinde sağanak dolayısıyla trafikte aksamalar yaşandı.

Son Dakika › Güncel › Didim'de sağanak etkili oldu - Son Dakika

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