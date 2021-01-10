Didim'de sahil temizliği yapıldı, 1 ton çöp toplandı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde sahil kesiminde yapılan temizlik ile 1 ton çöp toplandı.

Didim Belediyesi'ne bağlı ekipler ilçeyi daha temiz ve keyifle yaşanılabilir bir kent haline getirmek için temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Didim Köy Hizmetleri sahilinde temizlik gerçekleştirdi. Sahil boyunca yaklaşık 3 saatlik süre de 20 kişilik ekiple yapılan temizlik çalışmasının ardından bölge tepeden tırnağa temizlendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışması sonucu sahilden 70 torba atık, 1 ton çöp toplandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Didim'i daha temiz ve keyifle yaşanabilir bir kent yapmak adına çalışmalarımız devam edecektir. Çevre temizliği konusunda halkımızdan duyarlılık bekliyoruz. Önemli olan çevreyi temizlemek değil, kirletmemektir. Çevremize ve doğamıza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı. - AYDIN