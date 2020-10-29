Didim'de sahte altınlı dolandırıcılar polise takıldı - Son Dakika

Didim'de sahte altınlı dolandırıcılar polise takıldı

29.10.2020 12:57
Didim'de sahte altınlı dolandırıcılar polise takıldı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde sahte altınlı dolandırıcılar suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde sahte altınlı dolandırıcılar suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 5 şüpheli göz altına alınırken, olayda 574 adet sahte altın ve 23 bin 715 TL para ele geçirildi.

Didim'de sahte altınla vatandaşları dolandırmak isteyen şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay, Didim'de ikamet eden M.T adlı şahsın, emniyete dolandırıcılık iddiasıyla başvurması üzerine ortaya çıkartıldı. M.T ifadesinde daha önceden tanıdığı A. isimli şahsın kendisini arayarak, bir arkadaşının elinde Reşat altınlar olduğunu ve bunu uygun fiyata vereceğini bildirmesin üzere O. adlı şahsın Kırşehir'den Didim'e geldiğini anlattı. M.T. Didim'e gelen O.'dan Reşat altınları almak üzere bankadan 80 bin TL para çektiğini ve 59 Reşat altın karşılığında A. ve O. isimli şahıslara verdiğini ifade etti. 59 Reşat altını kuyumcuya bozdurmaya gittiğinde ise altınların sahte olduğu öğrenince büyük şok yaşadı. Dolandırıldığını anlayan M.T. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

M.T'nin ifadesinden yola çıkan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgi yaptığı araştırmada Hisar Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı. Yapılan baskında A.İ., M.D., A.R.B., Ö.B. ve B.A.K. adlı şüpheliler göz altına alındı. Şüphelilerin saklandıkları evde ve araçlarında yapılan baskında ise 574 adet sahte altın ve 23 bin 715 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili emniyet güçlerinin soruşturması geniş çaplı devam ediyor. - AYDIN

Didim'de sahte altınlı dolandırıcılar polise takıldı

Dolandırıcılık, Türk Lirası, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de sahte altınlı dolandırıcılar polise takıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj ABD'nin yeni keşfi ile ilgili bilim kurulu üyesinden gururlandıran ifadeler: Türkiye, aspirini en başından beri korona tedavisinde kullanıyor Kardeşinin borçları nedeniyle 5 çocuğunun uyuduğu odayı kurşun yağmuruna tuttular Apartmanın otoparkında bulunan bir buçuk metrelik yılanın yakalanma anı kamerada Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı
Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var         
12:00
Bursa Valisi'nden Bursa Valisi'nden "Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt: Bilim Kurulu karar alırsa uygularız         
11:23
Yükselişlerini sürdüren dolar ve euro tarihi zirvenin hemen altında Yükselişlerini sürdüren dolar ve euro tarihi zirvenin hemen altında         
10:59
Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var         
10:32
Otoyol ve köprülere Otoyol ve köprülere "dinamik fiyatlandırma" modeli geliyor: Geçişler ucuzlayacak         
09:51
Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü         
09:47
Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı         
04:29
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu         
21:25
Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı         
20:38
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Anaokulu öğretmeni genç kız Anaokulu öğretmeni genç kız "Sadece sevdim" diye not bırakıp hayatına son verdi         
17:04
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
4 ay önce doğum yapan Aslıhan Turan, 3. çocuk için doktoruyla görüşmeye başladı 4 ay önce doğum yapan Aslıhan Turan, 3. çocuk için doktoruyla görüşmeye başladı         
15:44
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 13:01:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Didim'de sahte altınlı dolandırıcılar polise takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei