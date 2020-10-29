Didim'de sahte altınlı dolandırıcılar polise takıldı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde sahte altınlı dolandırıcılar suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 5 şüpheli göz altına alınırken, olayda 574 adet sahte altın ve 23 bin 715 TL para ele geçirildi.

Didim'de sahte altınla vatandaşları dolandırmak isteyen şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay, Didim'de ikamet eden M.T adlı şahsın, emniyete dolandırıcılık iddiasıyla başvurması üzerine ortaya çıkartıldı. M.T ifadesinde daha önceden tanıdığı A. isimli şahsın kendisini arayarak, bir arkadaşının elinde Reşat altınlar olduğunu ve bunu uygun fiyata vereceğini bildirmesin üzere O. adlı şahsın Kırşehir'den Didim'e geldiğini anlattı. M.T. Didim'e gelen O.'dan Reşat altınları almak üzere bankadan 80 bin TL para çektiğini ve 59 Reşat altın karşılığında A. ve O. isimli şahıslara verdiğini ifade etti. 59 Reşat altını kuyumcuya bozdurmaya gittiğinde ise altınların sahte olduğu öğrenince büyük şok yaşadı. Dolandırıldığını anlayan M.T. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

M.T'nin ifadesinden yola çıkan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgi yaptığı araştırmada Hisar Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı. Yapılan baskında A.İ., M.D., A.R.B., Ö.B. ve B.A.K. adlı şüpheliler göz altına alındı. Şüphelilerin saklandıkları evde ve araçlarında yapılan baskında ise 574 adet sahte altın ve 23 bin 715 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili emniyet güçlerinin soruşturması geniş çaplı devam ediyor. - AYDIN