Didim'de sahte içki operasyonu - Son Dakika
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Didim'de sahte içki operasyonu

6 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde, bir iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, çeşitli miktarlarda sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Didim'de sahte içki operasyonu, System.String[]

AYDIN'ın Didim ilçesinde, bir iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, çeşitli miktarlarda sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, pazar günü kentteki bir iş yerine operasyon düzenledi. Alkollü ürünlerin satıldığı dükkanda yapılan aramada; sahte bin 350 litre şarap, 37 litre rakı ve 2 litre viski ele geçirildi. Ayrıca 15 litre etil alkol, 2 alkol aroması ve 19 adet değişik ebatlarda boş cam şişe bulundu. Olayla ilgili M.A., gözaltına alındı.


Polis, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:27 Kaynak: DHA
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