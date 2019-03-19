Son Dakika Haberleri: Didim'de Saksıda Kenevir Yetiştiren 1 Kişi Yakalandı

Didim'de Saksıda Kenevir Yetiştiren 1 Kişi Yakalandı

38 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, yaşadığı barakadaki saksıların içerisinde kenevir bitkisi yetiştiren bir şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Didim'de Saksıda Kenevir Yetiştiren 1 Kişi Yakalandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, yaşadığı barakadaki saksıların içerisinde kenevir bitkisi yetiştiren bir şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde H.H.C.'nin ikamet olarak kullandığı barakada yapılan aramada 2 adet saksıya ekilmiş vaziyette 4 kök Hint kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, Hint keneviri tohumu ve paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. H.H.C., hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gerekli adlim işlem yapıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:53 Kaynak: İHA

Aydın, Kenevir, Didim, 3. Sayfa
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