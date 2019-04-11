Didim'de Seçilen Muhtarlar Mazbatalarını Tek Tek Aldı
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Aydın'ın Didim ilçesinde, seçimleri kazanan 16 mahalle muhtarı İlçe seçim kurulundan mazbatalarını aldı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:38 Kaynak: İHA
'ın Didim
ilçesinde, seçimleri kazanan 16 mahalle muhtarı İlçe seçim kurulundan mazbatalarını aldı.
31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından Didim'deki 16 mahalle muhtarı da belli oldu. 7 Mahalle el değiştirirken 9 mahalle muhtarı ise koltuklarını korudu. Seçilen muhtarlar ise Didim ilçe seçim kuruluna azalarıyla birlikte gelerek muhtarlık mazbatalarını aldılar. Didim'de bu dönem iki kadın muhtar ilk kez muhtar seçilirken Çamlık
mahalle muhtarı Filiz Atabay Soydemir ise mazbatasını aldı. İlçedeki yeni seçilen muhtarların bir hayli heyecanlı olduğu görülürken görevine yeniden seçilen muhtarlar ise azalarıyla gelerek mazbatalarını aldılar. - AYDIN
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