Didim'de şehrin giriş ve çıkışlarında güvenlik tedbiri uygulanıyor
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Aydının Didim ilçesinde Ramazan bayramı tatili dolayıyla sürücülerin ve vatandaşların huzur ve güven içerisinde tatillerine geçirmeleri noktasında emniyet güçleri denetimlerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:13 Kaynak: İHA
Aydının Didim
ilçesinde Ramazan bayramı tatili dolayıyla sürücülerin ve vatandaşların huzur ve güven içerisinde tatillerine geçirmeleri noktasında emniyet güçleri denetimlerini sürdürüyor.
Didim'de bayram tatilinin huzur içerisinde geçmesi noktasında İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Şehrin iki ayrı giriş noktalarında Trafik ekipleri ile Karakol ekipleri kontrollerini ve denetimlerini sıklaştırırken, sürücülere trafik kurallarına uyulması noktasında ikazlarda bulunuldu. Denetimlerin bayram tatili boyunca ilçenin giriş ve çıkışlarında devam edeceği öğrenilirken, emniyet güçlerinin 24 saat esasında göre faaliyetlerini sürdüreceği öğrenildi. - AYDIN
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