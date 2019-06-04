Son Dakika Haberleri: Didim'de şehrin giriş ve çıkışlarında güvenlik tedbiri uygulanıyor
Son Dakika Güncel Haber

Didim'de şehrin giriş ve çıkışlarında güvenlik tedbiri uygulanıyor

39 dakika önce

Aydının Didim ilçesinde Ramazan bayramı tatili dolayıyla sürücülerin ve vatandaşların huzur ve güven içerisinde tatillerine geçirmeleri noktasında emniyet güçleri denetimlerini sürdürüyor.

Didim'de şehrin giriş ve çıkışlarında güvenlik tedbiri uygulanıyor, System.String[]
Aydının Didim ilçesinde Ramazan bayramı tatili dolayıyla sürücülerin ve vatandaşların huzur ve güven içerisinde tatillerine geçirmeleri noktasında emniyet güçleri denetimlerini sürdürüyor.

Didim'de bayram tatilinin huzur içerisinde geçmesi noktasında İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Şehrin iki ayrı giriş noktalarında Trafik ekipleri ile Karakol ekipleri kontrollerini ve denetimlerini sıklaştırırken, sürücülere trafik kurallarına uyulması noktasında ikazlarda bulunuldu. Denetimlerin bayram tatili boyunca ilçenin giriş ve çıkışlarında devam edeceği öğrenilirken, emniyet güçlerinin 24 saat esasında göre faaliyetlerini sürdüreceği öğrenildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:13 Kaynak: İHA
Huzur, Didim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında "ayar verme" diyaloğu A Milli Takım bayramlaştı İstanbul'da bayram trafiği - 1 MHP'den YSK'nın seçim kurulu kararına tepki: Bunun bir izahı yoktur

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 15:52:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim'de şehrin giriş ve çıkışlarında güvenlik tedbiri uygulanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]