Didim'de Şiddetli Yağış Etkili Oldu
1 saat önce
Aydının Didim ilçesinde etkili olan Nisan yağmurları yaşamı olumsuz etkiledi.
Aydının Didim
ilçesinde etkili olan Nisan yağmurları yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur nedeniyle bulvar ve caddeler sular altında kaldı, rögarlar taştı.
Didim'de beklenen Nisan yağmurları ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağışlar doluyla karışık yağarken yaklaşık 15 dakika etkili olan yağışlar ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışlar sebebiyle bulvar ve caddeler sular altında kaldı; rögar kapakları taştı. Yağmuru hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamazken, yağış nedeniyle ilçe genelinde trafik akışı zorlandı. Yağışların ilçe genelinde aralıklarla devam edileceği öğrenildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:00 Kaynak: İHA
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