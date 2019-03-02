Son Dakika Haberleri: Didim'de Silahla Vurulan Şahıs Hastanede Hayatını Kaybetti

Didim'de Silahla Vurulan Şahıs Hastanede Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde dün akşam yaşanan silahlı kavganın ardından yaralanarak hastaneye kaldırılan Ali Ü. hayatını kaybetti.

Didim'de Silahla Vurulan Şahıs Hastanede Hayatını Kaybetti, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde dün akşam yaşanan silahlı kavganın ardından yaralanarak hastaneye kaldırılan Ali Ü. hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Didim Yeni Mahallede iki gurup arasında alacak verecek tartışması yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ü. ve Alper Ü. kardeşler silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı kavgada yaralanan kardeşler Ali Ü. ve Alper Ü. ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşlerden Ali Ü. hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Alper Ü.'nün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Silahlı kavgaya karışın ve olaydan sonra bölgeden araçla ayrılan dört şahıs polisin yaptığı takip sonucunda gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:53 Kaynak: İHA

Aydın, Didim, 3. Sayfa
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