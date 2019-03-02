Son Dakika Haberleri: Didim'de Silahlı Tehdit Olayının Şüphelisi Yakalandı

Didim'de Silahlı Tehdit Olayının Şüphelisi Yakalandı

56 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, silahlı tehdit olayının şüphelisi olarak aranan bir kişi, suç aletiyle birlikte yakalandı.

Didim'de Silahlı Tehdit Olayının Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, silahlı tehdit olayının şüphelisi olarak aranan bir kişi, suç aletiyle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, önceki gece saat 05.00 sıralarında meydana gelen silahla tehdit olayına karışan şüpheli A.T. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan A.T., adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:52 Kaynak: İHA

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