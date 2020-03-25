Didim'de sokağa çıkamayanların ihtiyaçları gideriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Didim'de sokağa çıkamayanların ihtiyaçları gideriliyor - Son Dakika

Didim'de sokağa çıkamayanların ihtiyaçları gideriliyor

6 saat önce

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Didim ilçesinde, getirilen kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı ve kronik hastaların ihtiyaçları anında gideriliyor.

Didim'de sokağa çıkamayanların ihtiyaçları gideriliyor, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, getirilen kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı ve kronik hastaların ihtiyaçları anında gideriliyor.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Korona virüs salgınından dolayı, ülke genelinde vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 65 yaş üstü yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.


Sokağa çıkma yasağının ardından 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Didim'de de kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları kapsamında vatandaşlara evde hizmet veriliyor.


Kaymakamlık bünyesinde kurulan ve Didim Belediyesi personellerinin de görev aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu, Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastaların mağdur olmaması için temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 24 saat hizmet veriyor. - AYDIN

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:40 Kaynak: İHA

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