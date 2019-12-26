Didim'de sokak hayvanları için kış günü denize girdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Didim'de sokak hayvanları için kış günü denize girdiler - Son Dakika

Didim'de sokak hayvanları için kış günü denize girdiler

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde Türk, İskoç, İrlandalı ve İngilizlerden oluşan bir grup, sokak hayvanları için düzenlenen bağış kampanyasına katkı amacıyla kış günü denize girdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde Türk, İskoç, İrlandalı ve İngilizlerden oluşan bir grup, sokak hayvanları için düzenlenen bağış kampanyasına katkı amacıyla kış günü denize girdi.

Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki sahipsiz hayvanlar için düzenlenen etkinlik kapsamında 30'a yakın kişiden oluşan grup, Altınkum Plajı'nda buluştu.

Gruptaki İngilizlerin "Noel hediyelerinin verildiği ilk gün" anlamına gelen "Boxing Day" kapsamında katıldığı etkinlikte bazı grup üyeleri ilgi çekici kostümlerle denize girdi.

Grubun yaklaşık 15 dakika denizde kaldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Çevredeki vatandaşların da alkışlarıyla destek olduğu etkinliğin ardından gazetecilere açıklama yapan barınak veterineri Ali Karahallı, bir gelenek haline gelen etkinliğin ilçedeki yabancı uyruklularla dayanışma anlamında da önem taşıdığını söyledi.

Etkinlikte toplanan bağışların sahipsiz hayvanların ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı belirtildi.

Didim'de sokak hayvanları için kış günü denize girdiler

Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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