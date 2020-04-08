Didim'de sokak hayvanlarına karşı duyarsız kalınmadı. - Son Dakika

AYDIN (İHA) – Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi personelleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ve gönüllü hayvan severler ile birlikte sokak hayvanlarının yoğun yaşam mücadelesi verdiği alanlarda besleme programı başlattı.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Coronavirüs sebebi ile vatandaşlarımızın sokağa çıkamamasından dolayı, Didim'deki sokak hayvanlarımızın zor durumda kalmaması için Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi personelleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ve gönüllü hayvan severler ile birlikte parklar, bahçeler, siteler, mahalleler gibi sokak hayvanlarının yoğun yaşam mücadelesi verdiği alanlarda besleme programı başlatıldı. Program kapsamında, sokak hayvanlarına düzenli mama, yiyecek, yem ve su bırakarak besleme gerçekleştiriliyor.



Tüm dünyanın olağan üstü bir dönemden geçtiği bu günlerde, sokak hayvanlarının zor durumda kalmaması için Didim Belediyesi olarak tüm tedbirlerin alındığını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay; "Salgından dolayı sokak hayvanlarımızın beslenmesinin yapılmadığı bölgelere ulaşarak dostlarımız için yiyecek, yem ve su temin ediyoruz, vatandaşlarımız mahallelerinde bulunan kedi ve köpeklerin durumları ile ilgili, 153'ü arayarak bilgilendirmede bulunabilirler" dedi. - AYDIN