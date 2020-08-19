Didim'de spor merkezlerine yönelik denetimler sürüyor - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde spor merkezlerine yönelik denetimler sürüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 5 bin kişinin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs (Covid-19) salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler belirlenen program çerçevesinde sürerken Didim ilçesinde de spor merkezlerinde denetim gerçekleştirildi. Didim Kaymakamlığı öncülüğünde ilçede bulunan spor merkezlerini denetleyen ekipler, işletmecilere ve spor yapan vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen uyarılarında bulundu. - AYDIN