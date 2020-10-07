Didim'de su altında 5 bin yıllık liman bulundu - Son Dakika

Didim'de su altında 5 bin yıllık liman bulundu

07.10.2020 19:07
Didim'de su altında 5 bin yıllık liman bulundu, System.String[]

AYDIN'ın Didim ilçesinde, tekneyle geziye çıkan Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, Tavşan Adası'nda su altında liman kalıntılarına rastladı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, tekneyle geziye çıkan Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, Tavşan Adası'nda su altında liman kalıntılarına rastladı. Yapılan araştırmalarda limanın 5 bin yıllık olduğu öğrenilirken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise bölgede inceleme yapıp çalışmalara hız vereceklerini ve turizme kazandıracaklarını söyledi.

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk eşiyle birlikte tekne ile gittiği Tavşan Adası'nda inceleme yaparken, su altında güneşle birlikte parlayan sal şeklinde taşları fark etti. Suya inip yakından baktığında Tavşan Adası ile birleşen liman gibi uzayıp gittiği gördü. Fotoğraf ve video çekerek Didim Milet Müze Müdürlüğü yetkilileri ile olayın paylaşılması üzerine bölgede kısa süreli bir keşif çalışması yapıldı. Yapılan çalışmada Tavşan Adası'nın M.Ö. 3 binli yıllarda liman olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Yaşanan büyük depremlerde ise limanın sular altında kaldığı ifade edildi. Liman Tavşan Adası'nın 8 metre açığına kadar uzanırken, 2,5 metre ile 5 metre derinliğe ulaşıyor. Tavşan Adası'na bağlı olan limanı yerinde incelemek için,  Didim Kaymakamı Halil Avşar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ve Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk bölgeye gitti.

BÜYÜK DEPREMDE SU ALTINDA KALMIŞİl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Bölgede yaptığımız keşif çalışmalarında Helenizim oryantasyon tarihini yeniden ele alamız gerektiği düşündüğümüz bir resimle karşı karşıyayız. Bu kalıntılar kısmen su altında ve su üstünde olmak üzere burada bir liman olduğu ortaya çıktı. Liman Minos Kültürüne ve medeniyetine ait bir yapı. Bölge tarihinde Minos Kültürünün bilim üzerindeki güçlü etkisini bize açıklıyor. Buradaki çalışmalar hem su altı turizminide canlandıracaktır. Burada yeniden çalışmalar yapmaya karar verdik. Şu an bile yüzeysel olarak yaptığımız çalışmalar bizi heyacanlandırdı. Kısa süre içinde burada hem su altında hemde su üstünde araştırma çalışmalarını başlatıyoruz. Tavşan Adası'nın 8 metre açığına kadar liman kalıntılarını tespit ettik. Kalıntılar 2,5 merte ile 5 metre derinliğe ulaşan bir yapıya dağılmış durumdadır. Burası bir deprem göçüğü ve helenizim öncesinde meydana gelen büyük bir deprem sonrasında su altında kalmış bir liman yapısıdır" dedi.'TESADÜFEN FARK ETTİM'

Limanı tesadüfen fark ettiğine değinen Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, "Bölgede 35 yıldan beri turizmcilik yapıyorum. Buraya çoktan beri gelmiyordum. 10 gün önce eşimle birlikte tekneyle buraya geldim. Denizin içinde desenli taşlar fark ettim. Daha sonra Milet Müze yetkililerine haber verdim. Burasının 5 yıllık bir liman olduğu yapılan araştırmalarda da ortaya çıktı. Daha öncede Almanlar burada araştırma yaparak çalışma yaptığını duymuştuk. Didim'in gerçem panormus limanının burası olduğunu söyleyebiliriz. Panormos demek güvenli liman anlamına geliyor. Bunu bizi didime ve turizme kazandırmamız lazım. Yeni bir süreç başlamıştır" diye konuştu.


Didim'de su altında 5 bin yıllık liman bulundu
Didim'de su altında 5 bin yıllık liman bulundu
Didim'de su altında 5 bin yıllık liman bulundu
Didim'de su altında 5 bin yıllık liman bulundu
Didim'de su altında 5 bin yıllık liman bulundu
Didim'de su altında 5 bin yıllık liman bulundu
Didim'de su altında 5 bin yıllık liman bulundu
Didim'de su altında 5 bin yıllık liman bulundu
Didim'de su altında 5 bin yıllık liman bulundu
Didim'de su altında 5 bin yıllık liman bulundu
Didim'de su altında 5 bin yıllık liman bulundu

Mustafa Şentürk, Turizm, Didim, Liman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Didim'de su altında 5 bin yıllık liman bulundu - Son Dakika

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