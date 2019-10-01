Son Dakika Haberleri: Didim'de su ürünleri denetimleri devam ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Didim'de su ürünleri denetimleri devam ediyor

20 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde 103 kasa küçük boyda avlanan sardalyaya el konularak, şahıslara 17 bin 310 TL idari para cezası uygulandı.

Didim'de su ürünleri denetimleri devam ediyor, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde 103 kasa küçük boyda avlanan sardalyaya el konularak, şahıslara 17 bin 310 TL idari para cezası uygulandı.


Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri Kontrol ve Sahil Güvenlik ekipleriyle gece ve gündüz olarak denetimlere devam ediliyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde 103 kasa (yaklaşık 1030 kg) küçük boyda sardalyaya el konuldu. 8 kişiye ve 1 gırgır teknesine " Asgari boy ve ağırlıkları belirtilen su ürünlerinin daha küçüklerinin avlanması", 1 kişiye "Amatör avcılık kuralları ihlali" ve 1 kişiye de "Ruhsat tezkeresinin vizesiz olması" gerekçeleriyle toplam 17 bin 310 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Aydın, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fıstık fiyatı altınla yarışıyor
Buket Aydın'dan Kıraç'a: Cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor THY'nin Hamidiye su ile anlaşmasını bitirmesi sosyal medyada gündem oldu Kıraç'tan kendisine "Cahilce" yorumunu yapan Buket Aydın'a sert tepki: Bunu yapmaya hakkın yok!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 09:48:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim'de su ürünleri denetimleri devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]