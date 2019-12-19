Didim'de su ürünleri ekiplerinden 54 bin TL'lik ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Didim'de su ürünleri ekiplerinden 54 bin TL'lik ceza - Son Dakika

Didim'de su ürünleri ekiplerinden 54 bin TL'lik ceza

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, denizde ve karada yaptıkları çeşitli denetimlerde 5 ayrı suçtan toplam 54 bin TL cezai işlem uyguladı.

Didim'de su ürünleri ekiplerinden 54 bin TL'lik ceza, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, denizde ve karada yaptıkları çeşitli denetimlerde 5 ayrı suçtan toplam 54 bin TL cezai işlem uyguladı.


Didim'de değişik yer ve zamanlarda denizde ve karada denetimlere çıkan Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ceza yağdırdı. Ekiplerce yapılan denetimlerde "Ruhsatsız tekne ile ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak", "Trol avcılığına ilişkin ihlal", "Ahtapot avcılığına ilişkin ihlal", "Deniz patlıcanı avcılığına ilişkin ihlal" ve "Amatör avcılık kuralları ihlali" gerekçeleriyle toplam 54 bin 685 TL idari para cezası kesti Söz konusu denetimlerde yaklaşık 300 kg su ürünleri ele geçirilirken, avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlere ise el konuldu. - AYDIN

Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul için Çevre Bakanlığı'na olumsuz rapor Eski bakan da telefon dolandırıcıların tuzağına düştü, 500 bin TL'sini kaptırdı Balina kusmuğu operasyonu! Değeri tamı tamına 2,5 milyon TL

Son Dakika Haberleri
19:25 Moskova'da silahlı saldırı: 3 ölü - Son Dakika
19:25 Hayatını kaybeden polis için İstanbul Havalimanı'nda cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
19:24 Kanserden ölen tıp öğrencisinin adı kanser destek merkezinde yaşayacak - Son Dakika
19:23 DHA YURT BÜLTENİ-24 - Son Dakika
19:20 4. kattan düşen bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika
18:09 Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 19:28:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Didim'de su ürünleri ekiplerinden 54 bin TL'lik ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]