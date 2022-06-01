Didim'de şüpheli çanta paniği

Aydın'ın Didim ilçesinde bir bankın üzerinden bırakılan şüpheli çanta bomba imha ekipleri tarafından patlatılırken, çantanın içinden kıyafetler çıktı.

Olay, Yeni Mahalle Kurtuluş Caddesi üzerinde bir zincir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye tarafından konulan bir bankın üzerinde şüpheli bir çanta bulunduğu ihbarı yapılması üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cadde iki yönlü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanı tarafından şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Çantanın içerisinde kıyafetler çıktığı görüldü.

Olayın ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

(Hüseyin Çalışkan/İHA)