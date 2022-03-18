Didim'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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Didim'de tarihi eser operasyonu

18.03.2022 11:51
Didim'de tarihi eser operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, iki şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda tarihi obje ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, iki şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda tarihi obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Balat ve Akyeniköy mahallelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda tarihi eser satmaya çalışan kişilere suçüstü yaptı. Balat'ta gerçekleştirilen operasyonda Jandarma güçleri, 09 ADF 417 plakalı aracı fiziki takibe aldı. Güllübahçe mevkiinde durdurulan araçtaki şüpheli B.D. ile A.G. gözaltına alındı. A.G'nin üst aramasında 2 adet tarihi yüzük ve kırılmış 4 parça halinde sikke bulundu. Durdurulan araçtan yola atıldığı tespit edilen poşet içerisinde ise 23 adet tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçtaki bir adet dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Didim'de tarihi eser operasyonu

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Hisarcık, Jandarma, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika


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