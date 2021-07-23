Didim'de tatilciler plajlara akın etti - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde plajlarda yoğunluk yaşanıyor.

İlçede, Kurban Bayramı nedeniyle otel ve pansiyonlar tamamen doldu. Tatilciler Altınkum Plajı ile diğer plajlara yoğun ilgi gösterdi.

Hava sıcaklığının 37 dereceyi bulduğu ilçede, sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler kendilerini Didim'in serin sularına bıraktı. Bazı turistler de su sporları yaparak tatilin tadını çıkarttı.

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, AA muhabirine, ilçede otel ve pansiyonların doluluk oranlarının yüzde yüz olduğunu, doluluğun gelecek ayın sonuna kadar süreceğini tahmin ettiklerini bildirdi.