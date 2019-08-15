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Didim'de tatilcilere sağanak sürprizi

4 dakika önce

Didim'de tatilcilere sağanak sürpriziAYDIN'ın turistik ilçesi Didim'de sağanak yağmur, tatilcilere zor anlar yaşattı.

Didim'de tatilcilere sağanak sürprizi
AYDIN'ın turistik ilçesi Didim'de sağanak yağmur, tatilcilere zor anlar yaşattı. Tatilciler, üstü kapalı mekanlara sığınırken, kafelerin bulunduğu ilçenin en kalabalık Yalı Caddesi kısa sürede boşaldı.
Didim'de saat 23.00 sıralarında gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Mevsim normalleri üzerindeki sıcakların etkisi altındaki Didim'de yaz yağmuru sürprizi yaşandı. Yaklaşık 30 dakika süreyle etkili olan sağanak yağışa hem Didimliler, hem de yerli ve yabancı tatilciler hazırlıksız yakalandı. İlçenin caddelerinde kış mevsimini andıran görüntüler yaşanırken, Yalı Caddesi'nde bulunan turistler de büyük şaşkınlık yaşadı. İşletme sahipleri, dükkanlarının önünde biriken yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
30 yıldır Didim'de yaşadığını belirten işletmeci Murat Taştan, 'Şuana kadar ilk defa Ağustos ayında Didim'e yağmur yağıyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan tatilciler, mekanlara sığınıyorlar. 10 dakika önce Yalı Caddesi tıklım tıklımdı. Ama yağmurla birlikte bir anda boşaldı' dedi. Didim'de bulunan tatilciler de Ağustos ayında yağan yağmura şaşırdıklarını ve ıslanmamak için mekanlara sığındıklarını söyledi. İlçede yağış aralıklarla devam ediyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:01 Kaynak: DHA
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