Son Dakika › 3. Sayfa › Didim'de Tekne motoru ve dalgıç hırsızları emniyetten kaçamadı - Son Dakika
Didim'de Tekne motoru ve dalgıç hırsızları emniyetten kaçamadı
6 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda tekne motoru ve dalgıç yeleği hırsızlığına karıştıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Didim ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda tekne motoru ve dalgıç yeleği hırsızlığına karıştıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Didim'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen Tekne Motoru ve dalgıç yeleği hırsızlığıyla ilgili yaptığı çalışmada 3 şüpheliyi göz altına aldı. Göz altına alınan A.I., E.S. ve O.G. adlı şahıslar çalmış oldukları dalgıç yeleği ile yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorguda tekne motorunu İzmir'e sattıkları öğrenilirken adreste arama talebinde bulunulduğu öğrenildi. 3 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:22 Kaynak: İHA
Son Dakika 14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi Çalıntı kimlikle trafiğe çıkan Ayşegül Melisa Doğan hakkında hırsızlık suçuyla dava açıldı Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor