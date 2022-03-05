Didim'de teknesi yanan kaptanı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Didim'de teknesi yanan kaptanı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

05.03.2022 17:08
Didim'de teknesi yanan kaptanı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Aydın'ın Didim ilçesinde önce karaya oturan ardından alev alan teknenin kaptanını Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Aydın'ın Didim ilçesinde önce karaya oturan ardından alev alan teknenin kaptanını Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Kurtarma anları ise kameralarca kaydedildi.

Olay, Cennet koy Mevkiinde meydana geldi. İzmir limanına kayıtlı Aydeniz Ali isimli balıkçı teknesi Cennet Koyu mevkii sahil şeridinde karaya oturdu. Tekne sahibi Kerem B., teknesinin karaya oturduğu bildirerek Sahil Güvenlik Ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Bu esnada Kerem B.'nin teknesi motor kısmından alev almaya başladı. Alevler arasında kalan kaptan, hızla bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Teknenin yanması ve kaptanın kurtarılma anları ise kameralara yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Didim'de teknesi yanan kaptanı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Didim'de teknesi yanan kaptanı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Sahil Güvenlik, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de teknesi yanan kaptanı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Didim'de teknesi yanan kaptanı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika
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