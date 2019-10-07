Son Dakika Haberleri: Didim'de telefon hırsızı yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Didim'de telefon hırsızı yakalandı

Didim'de telefon hırsızı yakalandı

31 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde bir otelden ve iş yerinden telefon çaldığı belirlenen şahıs polis tarafından yakalandı.

Didim'de telefon hırsızı yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde bir otelden ve iş yerinden telefon çaldığı belirlenen şahıs polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Didim'de faaliyet gösteren otelde meydana gelen telefon hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İran Uyruklu A.F. isimli şahsın yapılan sorgusunda Yalı caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerinden de bir adet telefon çaldığını beyan eden şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN

Polis, Aydın, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:04 Kaynak: İHA
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