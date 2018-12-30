Didim'de Televizyon Tamircisi Ağaçta Asılı Halde Bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde televizyon tamirciliği yapan bir kişi, ağaçta asılı halde ölü bulundu.

Aydın'ın Didim ilçesinde televizyon tamirciliği yapan bir kişi, ağaçta asılı halde ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre olay, Didim'e bağlı Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Didim'de televizyon tamirciliği yapan Mehmet Cancı (31), kendilerine ait tarlada ağaca asılı halde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Cancı'nın cansız bedeni tarlaya giden vatandaşlar tarafından bulundu. Bekar olduğu öğrenilen Cancı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

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