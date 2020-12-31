Didim'de temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Didim'de temizlik çalışmaları sürüyor
31.12.2020 11:18
Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Didim'i 2021 yılına hazırlıyor.
Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Didim'i 2021 yılına hazırlıyor.
2021 yılına sayılı saatler kala kent genelinde temizlik çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tüm mahallelerde belirlenen program dahilinde faaliyetlerini tam kadro sürdürüyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Ekiplerimiz yeni yıla sayılı saatler kala, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Didim'i 2021 yılına hazırlıyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN
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