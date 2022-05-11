Didim'de trafik kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Didim'de trafik kazası: 1 ağır yaralı

11.05.2022 09:13
Didim'de trafik kazası: 1 ağır yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde de meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde de meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Mavişehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnönü Bulvarı üzerinde bir araca çarparak kaçan H.Ö. (23) yönetimindeki 09 SY 497 plakalı otomobil, Mavişehir istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücüyü Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aşırı alkollü olduğu iddia edilen sürücü, Didim Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Atatürk Bulvarı, Otomobil, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de trafik kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Didim'de trafik kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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