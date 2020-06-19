Didim'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Didim'de trafik kazası: 1 ölü
Aydının Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehiriçi minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydının Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehiriçi minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Olay, Efeler Mahallesi Selvi caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Selvi caddesi üzerinde seyir halinde olan F.E. 'nin kullandığı şehiriçi minibüs ile Mehmet Onat'ın (22) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Mehmet Onat ile motorsiklette yolcu olarak bulunan İ.Y. ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü ile yolcu konumundaki İ.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Didim Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Mehmet Onat kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan kadın yolcunun ise hayati tehlikesinin sürdüğü ve Aydın Devlet hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Minibüs sürücüsü kaza sonrası polis tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 09:44 Kaynak: İHA
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