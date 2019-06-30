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Didim'de trafik kazası: 1 yaralı

52 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Didim'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Söke Milas karayolu üzerinde bulunan Didim - Akbük kavşağında meydana gelen kazada, 09 SU 677 plakalı otomobil ile 06 AEC 814 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen trafik ekibi ve ambulans, trafik akışı kontrol altına alınırken kazada hafif yaralanan bir kişinin tedavisi sağlık ekiplerince ayakta yapıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:23 Kaynak: İHA
Söke, Aydın, Didim, 3. Sayfa
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