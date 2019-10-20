Son Dakika Haberleri: Didim'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Didim'de trafik kazası: 1 yaralı

Didim'de trafik kazası: 1 yaralı

49 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Didim'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Solmaz Konca yönetimindeki 15 AJ 413 plakalı motosiklet, Hisar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Sedat Yalçın'ın kullandığı 09 YB 383 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Atatürk Bulvarı, Solmaz, Aydın, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:54 Kaynak: AA
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