Didim'de triatlon heyecanı yaşanacak

Türkiye Triatlon Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Didim Kaymakamlığı ve Didim Belediyesi'nin katkıları ile organize edilen triatlon yarışları Didim Altınkum'da yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda yapılacak. Yarış parkurları ve çevresi, Didim Belediyesi ekipleri tarafından yarışlara hazırlanıyor. Tarihi, doğası ve eşsiz güzellikleri ile dikkat çeken Didim'de, Türkiye Triatlon Federasyonu adına, kurul üyeleri, hakemler, antrenörler ve sporcuların katılımı ile gerçekleştirilecek Didim Triatlonu, sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Çalışmaları yerinde denetleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Triatlon yarışları için belirlenen güzergahlarda hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Triatlon ilk günden beri bizi çok heyecanlandıran bir organizasyon, Didim'i önümüzdeki yıllarda Triatlon Avrupa Şampiyonası'nın bir ayağı yapmak istiyoruz. Bu yıl pandemi kurallarına uygun bir şekilde yarışları başarı tamamlayacağımıza inanıyorum. Didim Triatlonu'nda ter dökecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.